Atividades educativas marcam início do Maio Amarelo em Cachoeiro

Desde a última segunda-feira (6), uma série de iniciativas estão sendo realizadas em Cachoeiro de Itapemirim como parte das atividades do Movimento Maio Amarelo, visando prevenir a violência no trânsito. Com ações que incluem distribuição de materiais impressos, atividades educativas e palestras em escolas, a campanha busca sensibilizar a comunidade sobre a importância de um comportamento seguro nas vias públicas.

As ações tiveram início na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Pedro Nolasco, localizada no bairro Paraíso, onde atividades educativas sobre trânsito foram promovidas por equipes da Prefeitura de Cachoeiro para mais de 100 alunos das turmas de Pré-I e Pré-II.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito e vice-prefeito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa, enfatizou a relevância de educar as crianças desde cedo sobre práticas seguras no trânsito. “É fundamental que cada cidadão compreenda que a paz no trânsito começa por suas próprias atitudes. A nossa parte enquanto administração pública é promover essa conscientização para termos um trânsito mais seguro na nossa cidade”, declarou Guedes.

Abertura na Câmara Municipal

A abertura da campanha ocorreu na última sexta-feira (3), com uma cerimônia de abertura realizada no plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. O evento contou com a presença de autoridades, empresas, motoristas, pedestres e alunos representantes de instituições educacionais como o CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, Colégio Adventista e Jovem Aprendiz do Sest/Senat.

Ao longo do mês de maio, serão realizadas distribuições de materiais educativos em diversos pontos estratégicos da cidade, como semáforos, comércios, pontos de ônibus e escolas. Os materiais impressos, direcionados a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, abordam temas como respeito às leis de trânsito, uso correto das vias e a importância do cuidado com a vida.