Autorizadas as obras de pavimentação em 16 vias do distrito de Soturno

Os moradores do distrito de Soturno, no interior de Cachoeiro, passarão a contar, em breve, com melhores condições de mobilidade, com o início das obras pavimentação em 16 vias.

A ordem de serviço foi assinada na manhã do último sábado (4), em cerimônia que contou as presenças da secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, e do prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Na obra, serão empenhados R$ 8.936.316,16, dos quais R$ 3.253.029,80 são frutos de investimentos do governo estadual e R$ 5.683.286,36 de verbas oriundas do município.

Ao todo, serão 5 quilômetros de ruas pavimentadas com blocos intertravados de concreto (Pavi-s), incluindo, também, intervenções de drenagem e execução de sarjetas e meio-fios.

O revestimento com esse tipo de material oferece diversos benefícios, como maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

Quando em formato de blocos intertravados, o concreto também auxilia no escoamento das águas pluviais, em períodos chuvosos, além de induzir à redução da velocidade dos veículos na via.

“As obras de pavimentação no distrito de Soturno trarão uma série de benefícios tangíveis para a comunidade local. Estamos confiantes de que esses investimentos não só melhorarão a qualidade de vida dos moradores, mas também impulsionarão o desenvolvimento urbano na região”, afirmou a secretária Lorena Vasques.

“Estamos muito felizes em poder concretizar essas obras de pavimentação em Soturno, pois reconhecemos os inúmeros benefícios que elas trarão. Desde o aumento da segurança viária até a valorização dos imóveis locais, estamos comprometidos em proporcionar uma transformação positiva para todos os moradores”, frisou o prefeito Victor Coelho.

Vias contempladas

Rua Projetada 01

Rua Projetada 02

Rua Projetada 03

Rua Projetada 04

Rua Projetada 05

Rua Projetada 06

Rua Projetada 07

Rua Projetada 08

Rua Projetada 09

Rua Projetada 10

Rua Projetada 11

Rua Projetada 12

Rua Projetada 13

Rua Projetada 14

Rua Projetada 15

Rua Projetada 16