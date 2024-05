Avanços na rede de saúde são apresentados durante simpósio de tecnologia

Destacando os avanços da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Cachoeiro participou do Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde (Prointec), evento que contou com apoio da gestão municipal realizado nesta terça (21) e quarta-feira (22).

No Jaraguá Tênis Clube, situado no bairro Gilberto Machado, servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) apresentaram diversos projetos desenvolvidos em Cachoeiro, destinados a modernizar e dinamizar os serviços na rede de atendimento básico do município.

Entre as iniciativas apresentadas, está a implementação do prontuário eletrônico em todas as unidades de saúde, o que possibilita que diferentes profissionais de saúde acessem e atualizem as informações dos pacientes em tempo real, promovendo uma abordagem integrada no cuidado de cada indivíduo.

De acordo com a Semus, uma das principais vantagens é a otimização do tempo dos profissionais de saúde. O acesso rápido e facilitado às informações dos pacientes permite que os médicos e enfermeiros foquem na análise clínica e nos procedimentos necessários, garantindo um cuidado mais efetivo e direcionado.

Ainda com foco na modernização de serviços, o aplicativo Cachoeiro-online também foi destaque. A ferramenta permite o agendamento de consultas médicas por meio de aparelhos celulares, facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.

Durante a realização do evento, a Semus também disponibilizou o serviço de vacinação para adultos e uma ação alusiva ao combate à dengue em Cachoeiro.

Junto à equipe da saúde, servidores da Coordenadoria Executiva de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes também marcaram presença no simpósio. O setor é o responsável pela área de ações em Tecnologia da Informação da Prefeitura de Cachoeiro.

“O setor de tecnologia está sempre em busca de aprimorar os serviços públicos oferecidos aos cidadãos de Cachoeiro, e a área da saúde é um exemplo claro deste compromisso. Com soluções inovadoras e a implementação de novas tendências, é possível dar mais celeridade aos processos que envolvem os atendimentos na rede de atenção básica do município”, destaca Élcio Sá Neto, coordenador executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cachoeiro.

“A rede municipal de saúde de Cachoeiro tem testemunhado diversos avanços nos últimos anos, e grande parte dessas melhorias são provenientes dos investimentos realizados na modernização do atendimento. A tecnologia é uma ferramenta importantíssima na gestão pública, que permite dinamizar e dar mais agilidade aos serviços prestados aos cidadãos”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro.