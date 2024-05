Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido em praia de Anchieta

O Corpo de Bombeiros Militar retomou as buscas por um jovem que está desaparecido na Praia de Mãe-Bá, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, desde o último domingo (12).

Segundo o CBM, a equipe foi acionada para ir até o local no último domingo (12), para atender a ocorrência de um afogamento. No entanto, os bombeiros foram ao local, realizaram buscaa, mas o rapaz não foi encontrado. Sendo assim, as buscas foram retomadas na manhã da última segunda-feira (13) e se estenderam por todo o dia.

A equipe de mergulho realizou buscas submersas e buscas superficiais, com o uso de moto aquática, quadriciclo e drone. Uma embarcação do Porto da Samarco de Anchieta auxiliou no período da tarde de segunda (13).

Já na manhã desta terça-feira (14), as buscas deram início novamente, com uso de quadriciclo, embarcações e drone, e se estenderam até o fim da tarde, porém, sem notícias do jovem. Na manhã desta quarta-feira (15), a equipe retornou a praia de Mãe-Bá e trabalho de busca segue em andamento, com o uso de embarcações.