Empresa lamenta morte de motociclista em acidente em Cachoeiro

A empresa de mármore e granito ‘ES Brasil’ lamentou a morte da funcionária Elizana Sabino Santana Teixeira, de 44 anos, vítima de um grave acidente na altura do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Militar, o condutor de 46 anos, do Fiat Uno, de cor branco, relatou aos militares que seguia na via, sentido ao centro de Cachoeiro, quando escutou a moto lixando pneu e colidindo na traseira do carro e Elizana caindo na contramão, sendo atropelada pelo caminhão em seguida.

Na queda, Elizana cai e o caminhão acaba passando com as rodas por cima dela, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhoneiro de 43 anos e o motorista do veículo de passeio, de 46 anos, realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo em ambos para o consumo de álcool.

O corpo de Elizana foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Nas redes sociais, a marmoraria ES Brasil emitiu uma nota de pesar lamentando a morte de Elizana. “É com profundo pesar que a equipe da empresa ES Brasil expressa suas mais sinceras condolências pela perda da nossa estimada colaboradora e informamos o falecimento de Elizana Sabino na manhã de hoje 14/05/2024. Ela deixa marido, filhos, amigos e muita saudade em nossos corações”.