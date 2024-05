Cachoeiro: com Ferraço na “cabeça de chapa”, PP busca melhor composição

O Partido Progressistas (PP) estava presente na coletiva de imprensa convocada, nesta terça-feira (28), pelo vereador Junior Corrêa (Novo) para desmistificar especulações em torno da sua participação nas eleições municipais de Cachoeiro este ano.

Conforme explica o 1º secretário do Diretório Municipal do Progressistas, Clayton Siqueira, o momento é crucial para a pré-campanha do partido, que já lançou o deputado estadual Theodorico Ferraço como pré-candidato a prefeito e segue dialogando com diversas legendas em busca da melhor composição para Cachoeiro.

“É importante salientar que o deputado Ferraço tem total apoio do presidente estadual da sigla, que o deputado federal Da Vitória. Então, o Ferraço ele está com as cartas na mesa, para ele dialogar, para ele fazer as articulações”.

“E nós temos um relacionamento muito próximo, com o partido Novo, com o MDB hoje. O Partido Progressistas ele tem conversado muito com esses dois partidos. Como o próprio pré-candidato falou, ele está aberto a conversas, com demais lideranças, que queiram, por amor a Cachoeiro, estar junto nesse projeto de reconstrução do município e que a gente tem certeza que o Ferraço ainda tem muito a contribuir com a política de Cachoeiro”, explica Siqueira.

Também participaram do evento o vice-presidente do PP em Cachoeiro, José Carlos Corrêa Cardoso, mais conhecido como Zezé da Cofril, pai do vereador Junior Corrêa (PL); o vice-presidente estadual do Novo no Espírito Santo, Luciano Junior; o presidente municipal do Novo em Cachoeiro, Eliud Martins André (Liu).

Assista ao vídeo: