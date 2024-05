Cachoeiro: corpo é encontrado boiando no rio Itapemirim

Um corpo foi encontrado boiando no rio Itapemirim na altura do bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (17). Ainda não há informações de identificação do corpo.

A Polícia Civil informou o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, que aguardará o resultado dos exames.

Leia também: Mulher tem carro quebrado por motorista alterado em Cachoeiro

O corpo da vítima foi encaminhado pela Polícia Científica para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para identificação e realização do exame cadavérico, visando determinar a causa da morte.