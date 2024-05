Mulher tem carro quebrado por motorista alterado em Cachoeiro

Uma mulher de 30 anos, registrou queixa na delegacia após ter o carro quebrado por um motorista no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que por volta das 17h, trafegava pela avenida Domingos Alcino dadalto, em seu veículo Chevrolet/Ônix branco, quando bateu contra um celta, de cor preta, na avenida José Félix Cheim, próximo à um cemitério municipal.

Além disso, a mulher informou que após o acidente, o condutor do Celta, acompanhado de uma mulher e um adolescente, saiu do veículo e começou a gritar, afirmando ser policial e exigindo que a declarante pagasse pelo prejuízo imediatamente. A declarante pediu para chamar a polícia e conseguiu ligar para o seu esposo, pois se sentiu intimidada e ameaçada.

Segundo a declarante, a discussão durou cerca de 15 minutos, após os quais o motorista pegou um bastão de madeira do porta-malas do carro e começou a danificar o veículo da declarante. Quando a declarante tentou filmar a ação, a mulher avançou sobre ela com tapas, causando lesões em seu peito. Os agressores então fugiram no Celta. A declarante recolheu um pedaço do bastão de madeira e um relógio dourado deixados no local e entregou na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: VÍDEO | Bebê engasgado é salvo no posto da PRF em Brejetuba

Em nota, a PC disse que na delegacia, a vítima registrou um boletim de ocorrência de colisão de trânsito. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim.