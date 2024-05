Cachoeiro: experiência do SUS Digital no ES entra em pauta em simpósio

A experiência do Espírito Santo com o programa SUS Digital estará em pauta no Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde: PROINTEC – Saúde in Foco, que será realizado nos dias 21 e 22 de maio, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro.

A palestra será ministrada pela especialista em Informática em Saúde, articuladora central no ICEPi e coordenadora do grupo de trabalho do SUS Digital no Espírito Santo, Heliana Fonseca.

LEIA TAMBÉM: Simpósio vai debater o papel da inovação no diagnóstico laboratorial

Instituído pelo Ministério da Saúde, o programa teve a adesão dos 78 municípios capixabas e do Governo do Estado.

“Essa iniciativa tem como objetivo impulsionar a transformação digital, tendo como premissa ampliar o acesso da população aos serviços e ações de saúde, com ênfase na integralidade e resolubilidade do atendimento ao cidadão”, explica.

SUS Digital

O SUS Digital visa buscar a melhoria da qualidade do atendimento nas instituições de saúde pública, possibilitando triagens, consultas de acompanhamento e até mesmo gerenciamento de emergências por meio de plataformas digitais.

Além disso, conforme aponta Fonseca, a Saúde Digital pode otimizar a gestão das filas na atenção básica, reduzir a necessidade de deslocamento, e criar oportunidades para pesquisa clínica.

“O Programa SUS Digital abrangerá áreas como telessaúde, teleassistência, telediagnóstico, teleducação, inovação, monitoramento e avaliação de dados, sistemas de informação, plataformas e desenvolvimento de aplicativos. O Estado através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, já vem desenvolvendo ferramentas digitais voltados para a saúde como por exemplo podemos citar, o Caça Dengue, o aplicativo Gota de Vida”, relata.

Na Região Sul do Estado, já são 14 municípios onde foi implantado a Teleconsulta em especialidades como Reumatologia, Endocrinologia, Neuropediatria, Psiquiatria Adulto e Infantil. Para a especialista, esses dados indicam que o Saúde Digital está avançando no Espírito Santo.

SERVIÇO

Datas: 21 e 22 de maio

Local: Jaraguá Tênis Clube – Cachoeiro de Itapemirim

Instagram: @prointec_es

Inscrições gratuitas: https://www.sympla.com.br/evento/prointec-simposio-de-ciencia-e-tecnologia-na-saude/2466891