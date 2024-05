Cachoeiro: Juninho reconsidera volta à política e avalia participação nas eleições 2024

O vereador Junior Corrêa (Novo) anunciou, nesta terça-feira (28), a possibilidade de voltar à política e, inclusive, disputar as eleições 2024.

Ele ainda destaca que a decisão veio após um convite do partido ao qual está filiado e dos seus eleitores. “Estou avaliando um projeto bom para discutir a política de Cachoeiro”.

De acordo com o vereador, a volta seria pelo bem da Capital Secreta e quer ouvir a população sobre sua decisão. “A população tem que estar nessa discussão. A população tem que ser ouvida. Não é uma conversa só de partido”, disse.

Juninho Corrêa negou que está definido como pré-candidato a vice de nenhuma legenda, nem mesmo do Progressistas, como havia-se especulado.

