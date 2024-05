Cachoeiro: linhas de ônibus voltam a circular na rua Etelvina Vivacqua

A partir desta quarta-feira (8), com a liberação parcial do tráfego na rua Etelvina Vivacqua, localizada no bairro Nova Brasília, as linhas de ônibus que originalmente utilizam a via retomarão seus itinerários habituais.

De acordo com a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa), as linhas que voltarão a operar em seus trajetos normais são: Linha 050 – Alto Zumbi/Eucalipto x Centro, Linha 051 – Parque Laranjeiras x Centro, Linha 052 – Alto Zumbi/Pedreira x Centro e Linha 054 – São Francisco de Assis x Abelardo Machado.

Além disso, as linhas 050 – Alto Zumbi/Eucalipto x Centro, Linha 051 – Parque Laranjeiras x Centro e 052 – Alto Zumbi/Pedreira x Centro voltam a passar dentro do bairro Basileia, no sentido ida e volta.

Até o fim desta terça-feira (7), essas linhas estavam desviadas de seus itinerários usuais devido às obras de macrodrenagem em andamento na rua Etelvina Vivacqua. No entanto, a Agersa destaca que nos próximos 60 dias está prevista uma nova interrupção no tráfego da via, o que exigirá a retomada dos trajetos alternativos.