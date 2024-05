Cachoeiro: projeto leva serviços ao bairro Nova Brasília no sábado (25)

Neste sábado (25), o bairro Nova Brasília receberá a 5ª edição do projeto “Tamo Chegando”, iniciativa da Prefeitura de Cachoeiro voltada para aproximar os cidadãos de diversos serviços gratuitos.

No espaço anexo ao Ginásio Municipal “Nello Volla Borelli”, localizado na rua Manoel da Costa Carvalho, a gestão municipal montará uma estrutura para receber a população da região, das 8h às 12h.

No local, o público poderá contar com consultas médicas; vacinação; imunização para cães e gatos; renegociação de débitos; orientações sobre o parcelamento de dívidas; revisão de cadastro imobiliário; emissão de extrato de débitos; emissão de boleto do IPTU; atualização de parcelas do imposto (IPTU); além de diversos serviços em assistência social, como CadÚnico, tarifas sociais e os programas Criança Feliz e Primeira Infância.

Entre os serviços em Cachoeiro, também serão ofertados atendimentos no Balcão de empregos, orientações com a Ouvidoria Geral do Município e atendimento aos moradores quanto a eventuais reclamações, dúvidas e orientações a respeito dos direitos do consumidor, por meio do Procon municipal.

Para a criançada, a Prefeitura está preparando uma série de atividades e atrações culturais, como contação de histórias e jogo do Tabuleiro Ecológico, além de recreação esportiva, como a dança mix, para animar o público presente. Uma oficina de mudas de plantas também será ofertada.

Completando a programação do evento, a organização disponibilizará atendimentos sobre microcrédito para Microempreendedor Individual (MEI), acolhimento de demandas pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) e orientações relacionadas ao processo de regularização fundiária.

“É de extrema importância promover a proximidade dos cidadãos com os serviços públicos. Essa medida não apenas fortalece a cidadania, mas também assegura o acesso aos direitos fundamentais. Ao estreitarmos os laços entre a população e a administração pública, estamos construindo uma comunidade cada vez mais justa e inclusiva”, analisa o prefeito Victor Coelho.