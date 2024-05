Cachoeiro: quadra poliesportiva do bairro Bela Vista é revitalizada

Na última terça-feira (30), os moradores do bairro Bela Vista conferiram o resultado das obras de revitalização da quadra poliesportiva do bairro. A iniciativa, de responsabilidade da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, foi realizada por meio de parceria entre as secretarias municipais de Manutenção e Serviços (Semmat) e de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

O espaço passou por uma transformação completa, visando oferecer um local adequado e seguro para a prática de atividades esportivas e de lazer. Dentre as melhorias realizadas, destacam-se a pintura geral, o conserto de alambrados e furos no telhado, a troca de toda iluminação por LED para proporcionar maior eficiência energética, além de trabalhos de jardinagem, passeio para acesso à quadra e drenagem.

Além disso, como parte integrante do projeto de revitalização, foi instalada uma nova academia pública, integrante do projeto Viva +, visando promover a saúde e o bem-estar dos moradores da região. A academia, agora disponível para uso público, oferece equipamentos modernos e adequados para a prática de exercícios físicos, contribuindo para a promoção de uma vida mais ativa e saudável.

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, enfatizou a importância de espaços como a quadra poliesportiva do Bairro Bela Vista para as comunidades locais. “Investir em espaços de esporte e convivência é investir no desenvolvimento e na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Essa revitalização não apenas melhora a infraestrutura do bairro, mas também promove a integração social e o bem-estar dos moradores”, destacou o prefeito.

“Estamos muito felizes em entregar à comunidade do Bela Vista essa revitalização tão aguardada da quadra poliesportiva. Sabemos o quanto espaços como este são essenciais para promover a prática esportiva, o lazer e a integração entre os moradores. Esta é apenas uma das muitas iniciativas que estamos desenvolvendo para melhorar a qualidade de vida da população, e esperamos que todos aproveitem ao máximo este novo espaço”, reforçou o secretário de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

Já a secretária municipal de Manutenção e Serviços, Lorena Vasques, destacou a relevância de investir em obras nos bairros que mudam a vida das pessoas. “Com a quadra poliesportiva e a nova academia, os moradores agora têm à sua disposição um local de encontro e atividades que promovem a saúde e o convívio comunitário”, afirmou a secretária.