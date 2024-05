Ginástica Rítmica: capixaba vai participar da Copa do Mundo na Europa

A ginasta capixaba Geovanna Santos está pronta para começar a temporada com grandes desafios. A atleta viajou nessa terça-feira (30) para a Europa, onde disputa um torneio internacional na Polônia e, em seguida, a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, em Portimão, Portugal. O torneio na Polônia tem início nesta sexta-feira (03) e segue até domingo (05).

A disputa serve de preparação para um dos principais objetivos do começo de temporada: a Copa do Mundo, que acontece entre os dias 8 e 11 de maio. A ginasta, que é contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), busca chegar às finais da competição e subir ao pódio, além de conquistar uma boa classificação no ranking mundial.

Copa do Mundo de Ginástica Rítmica da Romênia

No ano passado, Geovanna Santos realizou um feito histórico para o Brasil ao conquistar a sétima colocação no ranking da Copa do Mundo da Romênia. Ela falou sobre as expectativas para a disputa em Portugal, onde vai estrear duas séries novas: no arco e na fita.

“A gente vai brigar em busca das finais e das medalhas, além de tentar conseguir um ranking muito bom na Copa do Mundo. Eu consegui um ranking histórico para o Brasil na Copa do Mundo da Romênia, em que fui a sétima melhor colocada no geral e a quarta na bola. Agora, a gente pretende melhorar ainda mais ainda esse resultado”, contou Geovanna Santos.

Essas serão as primeiras competições oficiais dela na temporada, marcando o início de um novo ciclo olímpico com o objetivo de conquistar a vaga para a Olimpíada de 2028, em Los Angeles, uma vez que a capixaba não conseguiu a vaga para Paris este ano. A capixaba, que já possui uma carreira vitoriosa, começou na ginástica rítmica em um núcleo do projeto Campeões de Futuro, da Sesport.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).