Cachoeiro recebe 1º Torneio Interestadual de Muaythai no fim de semana

Neste fim de semana, Cachoeiro recebe o primeiro Torneio Interestadual de Muaythai. A competição será realizada no sábado (25), no Centro de Treinamento de Lutas, localizado no bairro Rubem Braga.

No Torneio Interestadual de Muaythai, vão se enfrentar atletas de equipes do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Os participantes são das categorias estreante e amador: juvenil, cadete e adultos, masculino e feminino.

A competição é uma realização da Federação Capixaba de Muaythai e Muay Boran (FCMM) e conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp) de Cachoeiro,. A entrada será solidária: um quilo de alimento não perecível que serão destinadas a entidades socioassistenciais do município.

No sábado, a programação começa às 9h, com as lutas da categoria infantil, juvenil, cadete, adulto e, por fim, amador. Os atletas vencedores serão premiados com medalhas.

“Nós estamos muito animados com mais esse evento; será um fim de semana de muita diversão e combate. Convidamos o público para participar”, convida o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro, Rodolpho Maia.

“É uma boa oportunidade para novos atletas ganharem experiência com competições. Estamos preparando um bom evento e esperamos a adesão do público”, expressa o presidente da Federação Capixaba de Muaythai e Muay Boran (FCMM), Arthuro Villarreal.