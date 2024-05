Campeonatos de Kung Fu Wushu agitam o Espírito Santo neste sábado (25)

Neste sábado (25), atletas se reúnem para duas emocionantes competições de Kung Fu Wushu: o Campeonato Estadual e a 1ª edição do Open Angelo Sales. Os eventos contam com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e acontecem na Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro, em Vitória.

Os campeonatos são realizados pela Federação do Espírito Santo de Kung Fu Wushu (FESKW). O Campeonato Estadual servirá como seletiva para escolher os lutadores que vão integrar a delegação capixaba que representará o Estado no Campeonato Brasileiro, previsto para novembro, em Brasília. O credenciamento acontecerá das 8h às 8h30, com início das atividades competitivas às 10h.

Já o Open Angelo Sales terá início às 19h, com dez lutas casadas somente na categoria adulta.