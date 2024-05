Cachoeiro recebe 3ª FENARQ DESIGN, que projeta 40 milhões em negócios

A terceira edição da FENARQ DESIGN, maior feira de Engenharia, Arquitetura e Design do Sudeste, está marcada para acontecer dos dias 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. São esperados mais de 40 milhões em negócios durante o evento.

Leia também: Idaf registra cavalo com Encefalite Equina do Oeste (EEO) em Castelo

Milhares de empresas e profissionais do Espírito Santo e de outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, já confirmaram presença na Capital Secreta. Neste ano, são previstas mais de 12 mil pessoas – entre consumidores finais e players do mercado – circulando entre mais de dois mil metros quadrados de área montada para as exposições.

Cerca de 130 marcas do Estado, como indústrias do ramo de rochas, construtoras, empresas de Engenharia, Automação, Móveis, Decoração, entre outras, vão expor as novidades do setor. O objetivo é ultrapassar o crescimento de 130% registrado em 2023.

Entidades como CREA, CAU, Associação da Segurança do Trabalho, Instituto de Arquitetura Brasileira, ABD e Sindirochas também confirmaram participação.

A CEO da feira, Cíntia Mattos, conta que a FENARQ DESIGN “abarca desde a parte bruta da construção, como a indústria do aço e do concreto, até a parte de arquitetura, design de interiores e design de produtos”. “É uma cadeia produtiva bem abrangente, que liga os setores de ponta a ponta de várias formas diferentes. Portanto, todos são bem-vindos. A FENARQ DESIGN é perfeita para quem vai reformar, construir, ou quer ficar ligado nas tendências, mas também para o mercado em si, por ser uma fonte inesgotável de networking”, explica.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar ambientes assinados e mergulhar na história do Espírito Santo através da 2ª Edição da Exposição Histórica de Rochas Ornamentais com o tema “Os Italianos e as Rochas”. O projeto traz a história do setor de rochas para dentro da feira e apresenta também o trabalho de renomados arquitetos e designers, aplicando as rochas capixabas em ambientes na exposição que é o único evento do Sul Capixaba à integrar o Calendário de Comemorações do Governo Estadual dos 150 anos da Imigração Italiana.

A feira ainda conta com o Espaço Educativo Asas do Amanhã. Segundo Cíntia, este é o único projeto educativo do Espírito Santo que trabalha noções de sustentabilidade, acessibilidade, noções de construção, arquitetura e design para crianças e adolescentes. No ano passado, este projeto recebeu quase 600 participantes.

Os participantes da FENARQ DESIGN poderão desfrutar de entrevistas, encontros de empresários, palestras e apresentações culturais. O evento também será palco do Prêmio FENARQ DESIGN, que visa reconhecer profissionais, entidades e empresas que se destacam pelo seu trabalho.