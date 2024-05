Cachoeiro: serviços sociais retomam horário normal de atendimento

A partir desta terça-feira (7), unidades de atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro (Semdes) terão novos horários de funcionamento.

A mudança abrange todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, com unidades nos bairros Alto União, Alto Independência, Jardim Itapemirim, Village da Luz, Zumbi, Rui Pinto Bandeira e nos distritos de Burarama e Itaoca. Os locais vão atender de segunda a sexta, de 8h às 17h.

Leia também: Cachoeiro: linhas de ônibus voltam a circular na rua Etelvina Vivacqua

O mesmo vale para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na rua 25 de março, responsável por acompanhar centenas de famílias e indivíduos em situação de risco social (violência física, psicológica, sexual, discriminação, negligência, abandono, pessoas em situação de rua, dentre outras).

Os serviços referentes ao CAD Único, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Tarifa Social, Passe Livre, Acessuas Trabalho, Programa Criança Feliz, Almoxarifado (CMU) e apoio administrativo, oferecidos na sede da Semdes, localizada na avenida Nossa Senhora da Consolação, no bairro Vila Rica, também estarão funcionando de segunda a sexta, de 8h às 17h. Já a parte de recursos humanos e financeiro será de 8h às 18h.

A coordenação geral dos Conselhos, Conselho Tutelar – regional I (Santo Antônio ) e regional II (25 março), terão os mesmos horários e dias de atendimentos. De igual modo, no setor de regularização fundiária e habitação, no bairro Ferroviários.

Os setores de manutenção (Monte Cristo) e a Casa da Costura (sede da Semdes), atendem no horário de 8h às 14h, de segunda a sexta. No Centro Pop, o atendimento é de segunda a segunda, de 8h às 20h. Já o Banco de Alimentos e o Centro de Convivência Vovó Matilde vão atender de 7h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.