Cadela da PM entra em ação e drogas são apreendidas em Iúna

A Polícia Militar apreendeu drogas após abordagem a dois suspeitos na localidade Córrego Boa Esperança, em Iúna, na noite da última quarta-feira (8).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares se depararam com dois jovens próximos a uma motocicleta, que demonstraram atitude suspeita se afastando um do outro. Após ter ocorrido um furto nas proximidades do local, o fato levantou a suspeita de que algo de ilícito estava sendo praticado pelos homens.

No entanto, assim que foi realizada a abordagem e averiguação dos suspeitos, os policiais encontraram em um dos bolsos do suspeito de 28 anos, uma porção de maconha e uma porção de crack. Sendo assim, em busca pessoal no outro suspeito de 35 anos, os militares visualizaram no chão, próximo aos pés dele, uma sacola contendo vinte e oito porções de crack.

Contudo, o suspeito de 35 anos relatou aos militares que é usuário de drogas e teria comprado uma pedra de crack no valor de R$ 10,00 reais, dizendo que a negociação e o pagamento da droga ocorreram em um bar, e que prosseguiram juntos até o local para buscar a droga.

Disse ainda que compra com frequência as drogas, e que a sacola com as vinte e oito pedras de crack lhe pertencia e que já havia vendido, detalhando que buscou trinta pedras de crack no bairro Quilombo, no mesmo município, pelo valor de R$ 200,00 reais, vendendo pelo valor de R$ 10,00 reais cada unidade.

Diante do relato, a guarnição acionou o apoio do K9 e as equipes prosseguiram até a residência do suspeito, onde a esposa acompanhou as buscas da Cadela Mona. A cadela realizou buscas, porém nada de ilícito foi localizado.

Portanto, os conduzidos foram entregues na 11ª delegacia de Venda Nova do Imigrante. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado do Detran|ES.