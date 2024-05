Polícia apreende armas em operação contra furto de trilhos em Mimoso

Um homem de 42 anos foi preso e armas apreendidas durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Militar, no distrito de Ponte do Itabapoana, em Mimoso do Sul. A prisão ocorreu na manhã da última quarta-feira (8).

A Polícia Civil informou que a operação foi realizada em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal do município. Na ação, os policiais apreenderam com o suspeito quatro armas de fogo, um rifle, duas espingardas e uma garrucha, além de munições variadas, uma balança digital e arsênico.

Sendo assim, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Mimoso do Sul.

Operação contra furto de trilhos

Segundo a PC, a operação está ligada a uma investigação sobre furtos de trilhos na região, uma prática criminosa que vem preocupando as autoridades. Vários trechos da ferrovia estão danificados após o início dessa série de furtos.

Além disso, uma outra residência também foi alvo do mandado de busca e apreensão, no entanto, não foram apreendidos objetos neste segundo endereço.