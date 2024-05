Cães capixabas auxiliam no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul

As cadelas Brisa e Fênix, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, estão trabalhando nas operações de resgate no Rio Grande do Sul.

Os animais capixabas, inclusive, já ajudaram as forças de segurança a encontrar uma das vítimas da tragédia provocada pelas chuvas.

O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo já resgatou 186 pessoas e 29 animais. Os capixabas também atuam na entrega de mantimentos, água e medicação para a população ilhada.