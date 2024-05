Chuvas no RS: ES aumenta efetivo de bombeiros para auxiliar forças locais

O Espírito Santo está entre os cinco maiores efetivos de bombeiros do Brasil ajudando o Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira (6), o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou o envio de mais 15 homens do Corpo de Bombeiros, além dos 11 que já estão atuando no resgate e auxílio às vítimas da tragédia provocada pelas fortes chuvas que caíram no Estado.

O Corpo de Bombeiros capixaba estará no Rio Grande do Sul com uma equipe composta por 26 bombeiros e equipamentos específicos para atuação em grandes catástrofes naturais. Entre eles, embarcações, equipamentos para filtrar água e cães farejadores.

