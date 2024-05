Caminhão de lixo tomba e interdita rodovia em Alegre

Um caminhão de lixo tombou e interditou parcialmente a Rodovia BR-482, em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (6).

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares estiveram no local e constaram o veículo tombado às margens da rodovia, em um trecho conhecido como “Curva da biquinha”, por volta das 13h. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente.

A pista ficou interditada até o início da noite para o trabalho de retirada do veículo acidentado.