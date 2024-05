Batida entre veículos deixa feridos na BR-101, em Iconha

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou sete pessoas feridas no km 373 da BR-101, na altura da localidade de Jaracatiá, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último domingo (5).

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada às 13h41 no km 373, em Iconha, e envolveu dois veículos de passeio. Para atendimento no acidente, foram enviados ao local recursos operacionais da concessionária, como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

A Eco101 informou ainda que as sete pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital. Não houve interdição de pista.