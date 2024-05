Campanha de vacinação contra Influenza em Castelo; confira os locais

A Secretária Municipal de Saúde (SEMSA), informa que a vacina contra a gripe influenza está disponível para toda a população acima de seis meses.

A imunização está acontecendo na Unidade de Saúde “Solange Campanha” de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e nas demais unidades do município, conforme o cronograma.

A vacina da gripe é anual, e quem se vacinou no ano passado precisa tomar uma nova dose este ano. Para vacinar, é necessário apresentar o cartão de vacinação e um documento com foto.

Cronograma:

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

