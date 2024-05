Castelo: Santuário de Aracuí terá programação especial de 30 anos

A Paróquia Santo André Apostolo, em Aracuí, distrito de Castelo, se prepara para celebrar um marco importante: 30 anos do Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Santuário de Aracuí).

Conhecido por ser o maior santuário a céu aberto da América Latina, o espaço se destaca apenas por suas belezas naturais e arquitetônicas. No entanto, também se destaca pelos relatos de curas milagrosas e visitas de fiéis ilustres como Roberto Carlos e Elba Ramalho.

A festa de aniversário começará nesta sexta-feira( 10), e se estenderá até segunda-feira (13), com uma série de eventos religiosos. Incluindo uma procissão e uma Missa Solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Luis Fernando Lisboa CP, às 14h, na próxima segunda-feira.

Portanto, tudo começou em 13 de maio de 1994, quando uma devota chamada Nelza Bassani testemunhou a aparição de Nossa Senhora. Ela inspirou a construção do santuário, financiada por Aremildo Pessim, influente empresário do setor de mármore.

“Nós, da coordenação do Santuário, nos sentimos agraciados por Deus ter nos escolhido para servir na manutenção deste templo de fé e devoção a Nossa Senhora. O Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo, é um local onde é possível se conectar com Deus contemplando a sua perfeição na criação de tudo”, informou, por nota, a equipe de coordenação do Santuário.

30 anos de devoção

Aliás, os colaboradores expressaram também grande alegria e gratidão por estes 30 anos. “Comemorar 30 anos do Santuário, é uma alegria muito grande para todos nós, um momento que merece toda atenção, devoção e fé. Uma data que tem que ficar marcada no coração de todos os fiéis que passarem pelo Santuário nestes dias do tríduo. Contudo, assim como na missa do dia 13 de maio, data da primeira aparição de Nossa Senhora”.

Mauro Romanelo, coordenador do Santuário, também destaca a importância da comunidade. “Um dos maiores aprendizados lá é a vida em comunidade, hoje estamos em 7 membros na equipe de coordenação, e somos uma verdadeira família. Todas as ações são de acordo com a opinião de todos, guiados pela oração e ensinamentos de Cristo. Sempre chegando a um denominador comum, em busca do melhor para a casa de nossa Mãe do Céu.”

Programação dos 30 anos do Santuário de Aracuí

Dia 10 – Sexta-feira

18h – Missa presidida pelo Frei Rhuan da Paróquia Nossa Senhora da Penha, de Castelo

Dia 11 – Sábado

18h – Missa presidida pelo Padre Diego da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guarapari

Louvor com jovens da Paróquia Santo André Apóstolo

Dia 12 – Domingo

10h – Missa presidida pelo Padre Luiz, da Paróquia Santo André Apóstolo, Aracuí, Castelo

Dia 13 – Segunda-feira

14h – Procissão saindo próximo à entrada da Uniaves

15h – Missa presidida pelo Bispo Dom Luís Fernando Lisboa

Café compartilhado; traga um bolo, biscoito ou pão para compartilharmos

Santuário de Aracuí

O santuário erguido em homenagem à Nossa Senhora Imaculada Esposa do Divino Espírito Santo, é um local único de peregrinação e fé, encontro com Deus e consigo mesmo. O local recebe mais de três mil visitantes por mês, mas a data de maior movimento é o dia 13 de maio.

Tudo começou quando uma romeira da cidade de Muriaé, Minas Gerais, recebeu uma milagrosa revelação: a Virgem Maria apareceria por alguns minutos na localidade de Aracuí. A revelação feita por um religioso se confirmou e a primeira aparição aconteceu pontualmente às 15 horas, do dia 13 de maio de 1994. Um rapaz que sofria com uma grave doença pressentiu que algo iria acontecer no alto do morro e foi até lá.

Portanto, embaixo de uma árvore, ele recebeu então a cura daquela doença que o afligia. Desde então, todo dia 13 de cada mês são realizadas missas no local que recebe centenas de visitantes.

Roberto Carlos visitou local

O local já atraiu figuras famosas como o cantor Roberto Carlos que, recorreu ao espaço no dia 13 de maio de 1999 em busca do pedido de cura para sua esposa Maria Rita, que enfrentava um câncer. Aliás, o cantor voltou três meses depois, em 13 de agosto, para agradecer os bons resultados do tratamento da esposa.

Existem no Santuário vários monumentos em mármore e granito, além de uma imagem de Cristo em um tablado de madeira, a imagem da Imaculada e um terço gigante de madeira na árvore onde, segundo a tradição, aconteceu o milagre da aparição.