Capixaba conquista bronze no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo

O Brasil conquistou 15 medalhas no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo nessa quinta-feira (2). Entre os medalhistas da seleção, está o capixaba Fillipe Almeida, que conquistou o bronze. A competição aconteceu na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Contemplado pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Fillipe Almeida alcançou as semifinais, enfrentando um atleta olímpico da Venezuela. Ele venceu o segundo round, mas perdeu o primeiro e o terceiro rounds, finalizando a participação em terceiro lugar.

Fillipe Almeida foi o único representante do Espírito Santo no masculino e o único medalhista capixaba. O lutador se mostrou satisfeito com o resultado e também reconheceu a garra dos oponentes.

“Eu saí bem satisfeito com o meu desempenho dentro do tatame. Consegui desenvolver muita coisa lutando, porém, com aquele gostinho de que dava para ter sido ouro. Mas faz parte do esporte. São detalhes que acontecem e mudam a cor da medalha, mas, de qualquer forma, foi uma grande honra representar o Espírito Santo, principalmente no pódio, e representar o Brasil tão bem, mesmo com muitos atletas bons na categoria”, disse Fillipe Almeida.

O atleta havia conquistado a classificação para participar do Pan-Americano, após ter garantido a medalha de ouro na edição 2023 do President´s Cup, realizada em setembro.

Ao todo, o Brasil conquistou dois ouros, quatro pratas e nove bronzes, terminando em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, atrás somente dos Estados Unidos e do Canadá.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).