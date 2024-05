Capixabas se classificam para fase nacional das Paralimpíadas Escolares

No último sábado (27), estudantes capixabas se classificaram para a fase nacional das Paralimpíadas Escolares 2024 e vão representar o Espírito Santo na competição, que acontecerá em novembro, em São Paulo (SP). No total, 107 alunos participaram, em Vitória, do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, válido como seletiva estadual para a competição estudantil, nas modalidades de atletismo e natação.

A Capital também reuniu paratletas consagrados mundialmente e jovens que começam a despontar no cenário internacional no Clube Álvares Cabral e na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para as disputas de atletismo, natação, halterofilismo, tiro esportivo e tiro com arco.

Paralimpíadas Escolares: Meeting de Vitória

O Meeting de Vitória contou com a participação de diversos esportistas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Entre os destaques, estão Breno Braga, Bruno Kiefer e Marcos Vinícius de Oliveira.



Campeã mundial 2023, Mariana Gesteira também participou da competição, que serviu como sua última fase de preparação antes das Seletivas da natação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que terão sua primeira etapa realizada entre esta quinta-feira (02) e o próximo sábado (04), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, com a realização do Open Internacional de natação.



A paratleta completou os 100m costas em 1min11s51, abaixo do índice estabelecido pelo CPB para a qualificação aos Jogos, de 1min12s98. A marca teria sido a quinta melhor do mundo na classe S9 (comprometimento físico-motor), em 2023. Mariana Gesteira também nadou os 50m livre em 28s74, o que teria sido o segundo melhor tempo de 2023, caso considerada a mesma classe. Nos Jogos Paralímpicos, porém, a prova será disputada em conjunto com as atletas da classe S10, na qual o tempo de Mariana Gesteira seria o 13º do mundo.



A atleta afirmou que seus resultados a deixam confiante para buscar a qualificação para os Jogos de Paris nos próximos dias. “Foi um ótimo teste. Me senti muito bem, mesmo com muitas provas em uma mesma manhã e vindo de um ritmo de treinamento forte. Esta semana vou começar a diminuir para fazer um polimento e buscar um final de prova melhor. As passagens já estão encaixadas, agora é sustentar mais a prova, o que depende desse descanso”, explicou a nadadora, que nasceu com Síndrome de Arnold-Chiari, uma má-formação do sistema nervoso central que afeta a coordenação e equilíbrio.



Atleta que começa a despontar no cenário internacional da natação, o capixaba Breno Braga comemorou seu tempo de 1min01s17 nos 100m borboleta para classe S12 (baixa visão) alcançados no Meeting no sábado (04). A marca seria a nona do mundo no ranking de 2023.



“Fiz meu melhor tempo da vida. Antes, eu tinha 1min02s94 [em outubro de 2023, na Segunda Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de natação, no CT Paralímpico]. Sei que meus adversários vão começar a olhar para mim e perceber que estou chegando forte para os próximos anos”, disse Breno Braga, que tem Doença de Stargardt, que provoca degeneração progressiva das células da retina.



Na pista de atletismo da Ufes, o velocista Marcos Vinicius de Oliveira, da classe T12 (baixa visão), encerrou a prova dos 800m em 2min06s89, o que seria o quarto tempo do mundo no ano passado. “Gostei de chegar a esta marca novamente. Agora é me preparar para voltar aos treinos mais forte e mais focado para buscar o grande objetivo do ano. Foi uma competição muito boa, com minha família assistindo e com a participação de muitas crianças que estão começando no esporte. Essa oportunidade de estar com elas, incentivar e mostrar que são capazes foi incrível”, afirmou.



No tiro esportivo, o Meeting de Vitória contou com o capixaba Bruno Kiefer e a catarinense Jéssica Michalack, dois atletas da Seleção Brasileira, medalhistas de bronze por equipe, ao lado de Alexandre Galgani, no Mundial da modalidade de Lima, no Peru, em 2023. Bruno Kiefer marcou 627,9 pontos na R4 Carabina de Ar – Posição em pé SH2, enquanto Jéssica Michalack registrou 630,9 pontos na prova R5 Carabina de Ar – Posição Deitado Misto SH2. Ambos conquistaram o ouro no Meeting.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).