Castelo se prepara para a 61ª Festa de Corpus Christi

A cidade de Castelo se prepara para celebrar a 61ª edição da Festa de Corpus Christi, uma das mais tradicionais e belas manifestações religiosas do Brasil. Promovida pela Prefeitura e pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, a festa acontecerá nos dias 29 e 30 de maio, reunindo milhares de fiéis e turistas.

Este ano, a festa terá como tema central “O pão nosso de cada dia”, um convite à reflexão sobre a importância da partilha e da solidariedade, especialmente em tempos desafiadores. O tema inspirará a confecção dos tapetes que enfeitarão as ruas da cidade, transformando-as em verdadeiras obras de arte.

Mais de três mil voluntários, diretos e indiretos, trabalham há meses na preparação dos tapetes que vão ocupar cinco mil metros quadrados de ruas e avenidas. Serão utilizados diversos materiais, como palha de café, pó de café, pó de pneu, pó de serra, pedras, folhas, cipreste, flores e papel na confecção dos 17 quadros e das 17 passadeiras.

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, convida a todos para participarem da festa: “Corpus Christi é sempre uma data muito especial para nós, castelenses. Este ano faremos mais uma festa linda e emocionante. Convido a todos para participarem desse momento de fé, arte e tradição.”

Durante o evento, os castelenses e visitantes também poderão aproveitar outras atrações como a “Feira do Agroturismo, Artesanato e Flores”, a “Praça de Alimentação das Entidades” e a tradicional “Feira de Ambulantes” na Avenida Nossa Senhora da Penha.

