Prefeitura Empreendedora: Ibatiba é destaque em Sustentabilidade

A Prefeitura de Ibatiba conquistou o terceiro lugar no prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. O anúncio aconteceu na tarde da última quarta-feira (8), na cerimônia de premiação realizada no Centro de Convenções de Vitória.

Ibatiba foi vencedora do destaque temático “Sustentabilidade e Meio Ambiente”, com o projeto “Feira Verde – Um caminho educacional e sustentabilidade”, da Secretaria Municipal de Educação e de Meio Ambiente, Cultura e Turismo.

Leia Também: Servidores terão dia de saúde em Apiacá

A categoria premiou projetos que promovem ações e políticas integradas de sustentabilidade e proteção do meio ambiente. Foram inscritas iniciativas que priorizam ganhos socioambientais, seja por meio de políticas públicas inovadoras, ações de compensação ambiental, alteração em legislação, ou conscientização, como o projeto Feira Verde, desenvolvido nas escolas públicas municipais, estaduais e privadas de Ibatiba.

Participaram da cerimônia o diretor da Casa do Cidadão Tiago Justus, a diretora de Departamento de Ensino Solange Souza, a engenheira ambiental Daiane Trindade, a diretora de Meio Ambiente Jaína Machado e a assessora da Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo Aletuzia Ferreira.

Fonte: Prefeitura de Ibatiba.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.