Cesan promove capacitação para agentes de saúde no Sul do Estado

A Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, realizou nesta terça-feira (30), uma capacitação para os Agentes de Saúde do município de São José do Calçado, onde foram abordadas as práticas corretas para o Saneamento Ambiental.

A palestra foi conduzida pela CESAN, por meio da Secretaria de Saúde, no Auditório da Secretaria da Educação. Foram discutidas as formas adequadas de descarte de materiais hospitalares, frequentes na rotina dos agentes de saúde.

Também foi destacada a importância da conexão dos imóveis com a rede de esgoto e a realização de um saneamento adequado para a melhor preservação do meio ambiente em relação a esses resíduos médicos.

No contexto do trabalho dos agentes de saúde em relação ao Saneamento Ambiental, foi enfatizada a importância da disseminação de informações para promover e consolidar as práticas relacionadas ao saneamento ambiental a longo prazo, contribuindo para o bem-estar do ambiente em que vivemos.

Fonte: Prefeitura de São José do Calçado.