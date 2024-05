São José do Calçado inaugura nova sede do Conselho Tutelar

Localizada próxima ao CRAS e do CREAS, foi inaugurada, na última sexta-feira (26), a nova sede do Conselho Tutelar do município de São José do Calçado, que vai atender inúmeras pessoas. A estrutura espaçosa e confortável ajudará no processo de atendimento dos técnicos do Conselho Tutelar às pessoas com necessidades em geral.

Com a presença do prefeito Cuíca (PSB), secretário de Assistência Social, Weder Ferreira, do promotor de justiça, Dr. Ailton Barbosa do Canto, juntamente com os técnicos do CRAS, CREAS, advogados e conselheiros tutelares, foi oficializada a inauguração do novo espaço que terá papel vital no dia a dia dos munícipes.

Na ocasião, Weder Ferreira, secretário de Assistência Social de Calçado, ressaltou a importância do trabalho da Secretaria e da luta pela instalação desta sede com um espaço exclusivo para o serviço do Conselho Tutelar no município, que vai aumentar a área de atuação da Assistência Social na cidade.

Fonte: Prefeitura de São José do Calçado.