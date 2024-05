Cidade afetada pelas chuvas promove curso de humanização em saúde

Os servidores que atuam nas unidades de saúde de Apiacá lotaram o auditório do Ministério Público da cidade, nesta semana, para mais uma etapa do programa de Educação Continuada, conduzido pela prefeitura, desta vez tendo o Atendimento Humanizado como tema.

Durante o evento, na tarde desta terça-feira (30), os palestrantes compartilharam orientações e experiências, direcionadas ao cotidiano, principalmente nos serviços da ponta, que lidam diretamente com o usuário do serviço.

Ministraram a palestra Carla Estela Lima, apoiadora institucional no Programa Vigidesastres, do Ministério da Saúde no estado; o enfermeiro Dênis Vaz da Silva Ferreira, administrador da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí; a farmacêutica Íris Choté Silva, paciente oncológica em tratamento quimioterápico; a enfermeira Juliana de Paula, gerente da Unidade de Atendimento Especializado Polo Caparaó – Saúde Fácil; e o superintendente regional de Saúde, Márcio Clayton.

“As orientações tiveram como foco a busca da excelência no atendimento, sempre tendo a comunidade como prioridade”, destaca a secretária municipal de Saúde, Flávia Zanardi.

Segundo ela, ver o auditório cheio foi muito gratificante, para toda a equipe que organizou essa etapa do programa. “A forte adesão é mais uma prova do empenho dos nossos profissionais, principalmente nesse período de recuperação do município após as fortes chuvas. Os palestrantes, profissionais muito bem conceituados, puderam esclarecer dúvidas e transmitir dicas e conceitos atualizados, que vão direcionar nosso serviço de saúde a um patamar ainda mais elevado”, comemora.