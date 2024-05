Ciência e tecnologia: simpósio em Cachoeiro aponta tendências para o SUS

O Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde: PROINTEC – Saúde in Foco, acontece, nos dias 21 e 22 de maio, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, gratuito, trará para o centro dos debates temas relevantes para a saúde nacional como, por exemplo, “O papel da ciência e tecnologia na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) como eixo de direitos e desenvolvimento econômico”.

A palestra será ministrada pelo médico sanitarista, especialista em Medicina Preventiva e Social e em Administração em Saúde, Nésio Fernandes.

LEIA TAMBÉM: Técnica que retarda doenças neurológicas ganha destaque em Cachoeiro

“A ciência e a tecnologia fortalecem o SUS ao oferecer soluções que melhoram a acessibilidade, a qualidade e a eficiência dos serviços de saúde. Elas permitem a implementação de políticas baseadas em evidências, garantindo um sistema de saúde mais justo e equitativo. Estas ferramentas ajudam a tornar o acesso à saúde um direito mais concreto, alinhado às necessidades da população”, explica o especialista.

Inteligência artificial

Prontuários eletrônicos e sistemas de telemedicina estão entre as tecnologias que foram determinantes para melhorar diagnósticos, aumentar precisão e eficácia dos tratamentos médicos. Contudo, tendo em vista o avanço da produção de dados, também já aponta-se a expectativa para a implementação de inteligência artificial no sistema de saúde.

“Precisamos entender que todo processo de trabalho estruturado, com diferentes graus de previsibilidade, podem ser fortemente impactados pelo desenvolvimento e incorporação da inteligência artificial. Estes avanços também contribuem para uma gestão de saúde mais eficiente e baseada em dados. Com ciência de dados e aprendizagem de máquinas, a qualidade da produção social do trabalho em saúde poderá dar saltos gigantescos na qualidade do SUS e na garantia do acesso”, defende Fernandes.

Ensino e pesquisa

O palestrante do Saúde in Foco ainda destaca que a pesquisa científica é fundamental para o desenvolvimento de políticas de saúde baseadas em evidências, o que contribui para a eficiência e inclusão no SUS.

“Instituições como o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inoção, o ICEPi, exemplificam o impacto da pesquisa integrada ao serviço, atualizando constantemente as práticas e políticas de saúde com base em novas evidências. Hoje são mais de 60 projetos e programas sendo implementados em todo o Estado do Espírito Santo e mais de 180 milhões de reais por anos de aporte aos mesmos feito pelo Governo do Estado e pelos municípios capixabas”, afirma.

Desafios

Apesar dos avanços, o médico ainda aponta alguns desafios enfrentados na incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS. De acordo com ele, os desafios incluem o alto custo de novas tecnologias, a necessidade de capacitação profissional contínua e a adaptação dos sistemas de saúde às novas ferramentas.

“Estes podem ser superados por meio de parcerias estratégicas e políticas públicas que fomentem a inovação e o investimento em infraestrutura tecnológica. Essa questão exige algo concreto: fortalecimento do gasto público em áreas estratégicas. O SUS possui um componente de financiamento próprio que deve ser otimizado para enfrentar esse desafio”, destaca Fernandes.