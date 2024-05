Clima em Cachoeiro: confira a previsão para este sábado (25)

O clima em Cachoeiro de Itapemirim deve ser instável com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite neste sábado (25).

Além disso, a previsão do tempo do Instituto Clima Tempo, aponta temperatura variando entre mínima de 19º e máxima de 32º.

Quem se programou para curtir o fim de semana nas praias do litoral Sul do Espírito Santo, o clima em Marataízes segue firme com baixa probabilidade de chuva e muito sol, com temperatura máxima de 31º e a mínima de 19º. Do mesmo modo, as temperaturas e as condições climáticas se repetem em Anchieta

Clima em outras cidades do Sul

Porém, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de declínio de temperatura para várias regiões a partir desta sexta-feira (24).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 18h do próximo domingo (26). Portanto, a recomendação é de que sejam tomados todos os cuidados necessários.

Por causa do declínio de temperaturas entre 3ºC e 5ºC, as condições climáticas representam leve risco à saúde.

Ao mesmo tempo, a recomendação segue também para quem mora em áreas de risco. Ou seja, ao perceber os primeiros indícios de perigo, procure abrigo em outros imóveis e acione a Defesa Civil do seu município.

Sob o mesmo ponto de vista, a orientação direciona-se para pescadores e banhistas, por causa da possibilidade de mar revolto.

De antemão, o Inmet emitiu alerta de clima em:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Guaçuí

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Do mesmo modo, o Incaper alerta para a passagem de uma frente fria pelo litoral capixaba. De acordo com o instituto, irá favorecer a mudanças das condições do tempo no trecho sudeste do Espírito Santo.

Dessa forma, o sol predomina ao longo do dia em todas as regiões do Estado. Porém, há previsão de chuva esparsa à noite por todo o trecho sudeste do Estado, incluindo a Grande Vitória.