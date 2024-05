Coleta das Missas no domingo (12) serão destinadas às vítimas de RS

Após um Comunicado Oficial, divulgado nesta sexta-feira (10), em mensagem de vídeo, o bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, convocou todas as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim para uma manifestação da caridade por meio da solidariedade e proximidade para com os atingidos pelas enchentes.

“Há pouco mais de um mês, fomos atingidos no sul do Espírito Santo, por fortes chuvas que fizeram sofrer muitas pessoas, recebemos muita ajuda e demonstrações de solidariedade (…) agora é nossa vez de ajudar o Rio Grande do Sul”.

Diante da calamidade que se abateu sobre o Sul do Brasil, de modo especial, no Rio Grande do Sul, o bispo decretou que toda coleta arrecadada nas Celebrações da Eucaristia ou Celebrações ao Redor da Palavra de Deus do próximo domingo (12), Solenidade da Ascensão do Senhor, será destinada às vítimas da enchente.

“Em conversa com Arcebispo de Porto Alegre (Dom Jaime Spengler), ele me explicou que, nesse momento, a prioridade é água potável e materiais de limpeza. Por isso, tudo que arrecadarmos no próximo domingo (12), em nossas comunidades, será direcionado à Cáritas Diocesana que, em conformidade com a Cáritas de Santa Catarina (RS), fará a compra e distribuição dos donativos”.

O bispo também lembrou que, através do presidente do Regional Leste 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, as Dioceses do Espírito Santo disponibilizaram uma chave PIX para quem deseja doar diretamente à Cáritas de Santa Catarina (Chave PIX 33.685.686/0010-41), “mas nós queremos fazer também essa arrecadação nas comunidades. Fomos ajudados, agora é nossa vez de ajudar!”