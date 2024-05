RS: sobe para 270 o número de vidas salvas pelo Corpo de Bombeiros do ES

Subiu para 270 o números de vidas salvas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) até a noite desta quinta-feira (9). Além disso, 66 animais também foram resgatados. Todos os resgates ocorreram na cidade de São Leopoldo, em atuação conjunta com outras corporações, sob comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), nesta região, o nível da água está baixando, e em alguns pontos já é possível circular a pé. Mesmo assim, os bombeiros prosseguem retirando pessoas de locais ilhados e levando mantimentos e remédios para os que permanecem em suas casas.

Também há capixabas atuando em Santa Cruz do Sul, onde o foco é a localização de vítimas soterradas. Nesta área, a equipe k9 do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) prossegue atuando, com as cadelas Brisa e Fênix.

Além disso, duas estações portáteis de tratamento de água estão operando em Porto Alegre e uma em Encantado, fornecendo água potável para toda a população. Os militares se preparam para enfrentar tempo adverso nos próximos dias, pois há previsão de chuva forte em diversos pontos do estado gaúcho.