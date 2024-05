Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças em Cachoeiro; veja

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro está com uma programação voltada para a campanha do Maio Laranja, alusiva ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

As equipes da Semdes vão promover palestras, ações e mobilizações voltadas para a temática. Contudo, as atividades acontecerão para profissionais e alunos de escolas municipais e nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) de Cachoeiro.

Aliás, a programação começou na última terça-feira (7), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Seme), em evento para pedagogos.

Assim, do dia 13 a 17, deste mês, será a semana de atividades lúdicas de conscientização ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, em escolas da rede municipal. No sábado (18), terá uma mobilização temática. Todavia, o ponto de encontro será em frente ao supermercado Casagrande, às 9h – a passeata será direcionada para a Praça Jerônimo Monteiro.

Contudo, no dia 21 a 30 de maio, as equipes da Semdes realização atividades lúdicas e temáticas nos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município.

Aliás, todas as atividades são realizadas em parceria entre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar e membros dos órgãos do Sistema de

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

“Nossas ações continuadas sempre trabalham no contexto de expandir a informação no que se refere ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste mês, com a Campanha Maio Laranja, reforçamos o assunto com objetivo de alertar e mobilizar toda sociedade quanto ao tema do abuso e exploração sexual contra as crianças e adolescentes e os canais de realização das denúncias”, destaca Tatiana de Oliveira Sant’Ana, secretária municipal de Desenvolvimento Social.

Confira a programação completa:

Cras do Village da Luz (terça-feira, 21) – 8h às 13h

Público: SCFV crianças e adolescentes de 7 a 17 anos

Público: SCFV crianças e adolescentes de 7 a 17 anos Cras do Alto União (quarta-feira, 22) – 9h e 14h

Público: SCFV crianças e adolescentes de 7 a 14 anos | adolescentes de 15 a 18 anos

Público: SCFV crianças e adolescentes de 7 a 14 anos | adolescentes de 15 a 18 anos Cras do Alto Independência (sexta-feira, 24) – 9h

Público: PAIF Adultos

Público: PAIF Adultos Cras do Aeroporto (sexta-feira,24) – 14h

Público: SCFV e PAIF Adultos

Público: SCFV e PAIF Adultos Cras de Burarama (terça-feira, 28) – 14h

SCFV crianças de 4 a 9 anos

SCFV crianças de 4 a 9 anos Cras do Zumbi (quinta-feira, 23) – 9h

Público: PAIF Adultos

Público: PAIF Adultos Cras de Itaoca (quarta-feira, 29) – 9h

Público: SCFV crianças 6 a 11 anos