Comitiva internacional visita o Caparaó para conhecer o Reflorestar

Na última semana, representantes do governo do Pará e da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, juntamente com parceiros, visitaram o Caparaó capixaba para conhecer de perto o Programa Reflorestar e sua atuação como Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Durante a visita à MV Gestão Integrada, que atua em parceria com o Programa Reflorestar, Vinicius Santos Terra, diretor de Operações da empresa, compartilhou os êxitos alcançados.

“Atualmente, temos mais de 900 produtores em 32 municípios participando do programa através de nós, com mais de 14 milhões de reais através do Reflorestar. Nosso objetivo é expandir essa iniciativa para outros produtores rurais fora do estado”, destacou.

Marcelo Meneguelli, diretor Técnico da MV, enfatizou o propósito do programa: “Estamos aqui para oferecer oportunidades aos produtores, transformando ativos ambientais em benefícios financeiros tangíveis.”

Visita técnica

Durante a manhã, a comitiva visitou a comunidade de Feliz Lembrança, em Alegre, um exemplo notável de sucesso do Programa Reflorestar. No local, a MV Gestão Integrada tem impactado positivamente 30 famílias por meio do Reflorestar e de iniciativas de restauração ambiental e desenvolvimento sustentável.

Já pela tarde, os representantes exploraram a RPPN “Estância São Lucas” em Guaçuí, testemunhando de perto como o Reflorestar serve como uma ferramenta fundamental para promover a regeneração e a proteção das florestas. A RPPN é uma referência na região devido aos seus diversos projetos de restauração da fauna e flora.

Troca de experiências

Os membros da comitiva destacaram a importância da experiência capixaba para o desenvolvimento do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais no Pará. Eles ressaltaram aprendizados significativos em relação à assistência técnica de qualidade, essencial para o sucesso de programas dessa natureza em todo o Brasil.

Segundo os representantes da MV, essa troca de informações entre o Espírito Santo e o Pará permitiu uma sinergia valiosa entre os programas, considerando as especificidades de cada região em relação aos biomas e desafios locais. A comitiva retornará para casa com lições valiosas, buscando aplicar os insights obtidos durante a imersão no Caparaó capixaba.

MV Gestão Integrada

Fundada em 2018, a MV Gestão Integrada é especializada em gestão de projetos de pagamento por serviços ambientais (PSA) para recuperação de áreas degradadas. Ao longo dos anos, tornou-se a principal representante do Programa Reflorestar, um dos maiores programas de PSA do Brasil, com cerca de 30% de marketshare no segmento.

A MV é responsável pela conscientização e mobilização de produtores rurais detentores de áreas elegíveis a receber incentivos financeiros pela conservação e restauração, além do planejamento, implantação e monitoramento de projetos de PSA. Já atendeu mais de 900 famílias rurais e possui mais de 2400 hectares sob sua gestão.

Prezando pela qualidade e excelência na prestação dos serviços, a MV é a única empresa no Brasil certificada pelo Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (PRODFOR) com escopo em Gestão em Recuperação de Áreas Degradadas e Gestão e tecnologia em pagamento por serviços ambientais (PSA) aplicadas em áreas degradadas. Além disso, a empresa possui a certificação em compliance.

