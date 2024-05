Como fica o clima neste final de semana? Confira a previsão

Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado (11), o tempo vai ficar aberto no Espírito Santo, devido à atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens no estado.

Porém, ainda são esperadas chuvas na madrugada e manhã no litoral norte, devido à umidade trazida pelos ventos costeiros. Não há previsão de chuva em outras áreas do estado, incluindo a Grande Vitória. Os ventos ao longo da costa são moderados, com possibilidade de rajadas intensas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, poucas nuvens e calor, sem chuva. Vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor, sem chuva. Vento moderado à forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.