Comunidade católica prepara celebração para Corpus Christi em Anchieta

A comunidade católica de Anchieta prepara um grande dia de festa para esta quinta-feira (30), quando é celebrado Corpus Christi. Tapetes serão confeccionados do pórtico do Santuário, no Centro da cidade, até o Santuário Nacional de São José de Anchieta. No local, haverá missa seguida de procissão, às 16h. Já em Iriri serão confeccionados 150 metros de tapetes e a missa será às 18h, na igreja matriz.

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, na sede de Anchieta, irá confeccionar os tapetes com ajuda da população. De acordo com os organizadores, os tapetes serão confeccionados com participação de crianças, jovens, demais moradores dos bairros adjacentes ao Santuário e membros das comunidades da paróquia.

Em Iriri, membros das comunidades da Paróquia São Francisco Xavier irão iniciar a confecção dos tapetes pela manhã.