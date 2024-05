Serra vence e volta ao G-4 no Campeonato Brasileiro Série D

O futebol capixaba comemorou no fechamento da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. No estádio Robertão, o Serra superou o Democrata- FC-MG por 1 a 0, na noite de terça-feira (21), e voltou ao G-4 do Grupo A6.

Sobretudo, o único gol da partida foi contra, marcado por Matheus Sacramento, aos 22 minutos do primeiro tempo. Todavia, no lance, Zé Gatinha cobrou escanteio fechado e o goleiro socou a bola, que bateu no companheiro de time e entrou no gol.

Aliás, o resultado fez o Serra voltar à zona de classificação do grupo, em quarto lugar, com sete pontos.

“Feliz por participar do gol. Feliz mais ainda pela vitória, isso que era importante. Agora é seguir trabalhando para na sexta-feira conseguir a vitória de novo”, comemorou Zé Gatinha, projetando o duelo contra o Ipatinga-MG na sexta-feira (24), às 20h, no Robertão, pela 5ª rodada.

O Ipatinga-MG foi o adversário do Real Noroeste na 4ª rodada e venceu o time capixaba, por 2 a 0, no estádio Lamegão, no último sábado (18), com gols de Douglas.

Contudo, a derrota deixou o Real Noroeste na sétima posição do mesmo Grupo A6, com três pontos. Assim, na 5ª rodada, o campeão capixaba do ano passado visita o Democrata FC-MG na Arena do Jacaré, na terça-feira (28), às 19h30.

Campeonato Brasileiro Série D – Resultados da 4ª Rodada

Serra 1 x 0 Democrata FC-MG (21/05, Robertão, Serra-ES)

Ipatinga-MG 2 x 0 Real Noroeste (18/05, Lamegão, Ipatinga-MG)

Campeonato Brasileiro Série D – 5ª Rodada

Serra x Ipatinga-MG (24/05, 20h, Robertão, Serra-ES)

Democrata-MG x Real Noroeste (28/04, 19h30, Arena do Jacaré, Sete Lagoas-MG)

Fonte: FES