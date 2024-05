Confira dicas para praticar inglês durante as atividades do dia

O domínio do inglês é uma habilidade imprescindível para quem almeja boas oportunidades profissionais em empresas do Brasil e do exterior. Para conquistar a fluência no inglês, no entanto, é fundamental aprender e praticar durante o dia.

De acordo com Ricardo Prado Moraes, professor da English Work, plataforma capixaba de ensino on-line, a dica é incluir a língua nas atividades simples do cotidiano e até mesmo nos momentos de lazer. A sugestão é reservar um tempo diário para praticar, mesmo que sejam 20 minutos por dia.

“Apesar de, fisiologicamente, o cérebro não ser um músculo, ele é um órgão que precisa ser exercitado. Quando se estuda uma outra língua todos os dias, por exemplo, mantém-se a mente afiada e constrói-se uma base sólida sobre o vocabulário aprendido, as regras gramaticais e, consequentemente, a pronúncia. Contudo, quanto mais a pessoa pratica, mais confiante e fluente ela se torna. Por isso, a constância é tão importante”, ressalta o profissional que atua na área de ensino há mais de nove anos.

Confira algumas dicas para praticar mais o inglês:

Escutar e cantar músicas

As canções em inglês fazem parte da trilha sonora de muitos filmes, séries, novelas e até jogos. Uma ideia é aproveitá-las para praticar o idioma. A dica é ler a letra enquanto escuta as músicas e cantá-las para aprender novas palavras.

Rever filmes e séries

Há quem já assistiu o mesmo filme e a mesma série várias vezes e, por isso, já sabe de cor e salteado as falas dos personagens. A sugestão, então, é rever esses conteúdos com áudio e legendas em inglês.

Ler livros

Ler livros em língua inglesa é uma excelente maneira de entrar em contato com o idioma. Com a prática, será possível rever palavras e expressões já estudadas e conhecer outras novas. O dicionário pode ser um importante aliado nesses momentos.

Jogar em inglês

É possível praticar a língua estrangeira com muitos jogos disponíveis no celular. O scrabble (palavras cruzadas) é um exemplo para revisar o conteúdo aprendido.

Mudar o idioma do celular

Trocar a linguagem do smartphone de português para inglês é uma excelente forma de estar em contato com a língua constantemente, já que o aparelho é utilizado diversas vezes ao dia.

Fazer a lista do supermercado em inglês

Que tal escrever em língua inglesa os itens necessários para a semana? Essa é uma forma de trabalhar o vocabulário no idioma.

Converse

Conversar em inglês com amigos, familiares ou colegas de trabalho é uma ótima maneira de praticar a pronúncia.

Tenha um diário

Escrever em inglês sobre momentos do dia pode ajudar a lembrar de palavras e expressões e usar diferentes tempos verbais.