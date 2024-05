Unimed Sul Capixaba realiza gincana no próximo sábado (4) em Cachoeiro

A Unimed Sul Capixaba promove a gincana dos colaboradores no próximo sábado (4), uma oportunidade para integrar equipes e famílias com atividades recreativas.

O evento também marca o Dia do Colaborador, com o tema jeito de cuidar. Os colaboradores serão divididos em quatro times: Cordialidade, Humanização, Agilidade e Segurança, destacando a importância do trabalho em equipe.

Na ocasião também serão arrecadados itens de higiene pessoal, como talco, desodorante, xampu e aparelho de barbear, que serão doados para o asilo Adelson Rebello Moreira, em Cachoeiro.