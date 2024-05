Conheça e ajude! Heitor está precisando de doações em Cachoeiro

Heitor Alves Chanca tem seis anos, mora em Cachoeiro de Itapemirim, e nasceu com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 2. Segundo Soniele dos Santos Chanca, sua mãe, a doença foi descoberta quatro anos atrás.

Leia também: Campanha de vacinação contra Influenza em Castelo; confira os locais

Heitor está precisando de ajuda para comprar um cadeira de rodas nova, para continuar indo para escola e espalhando sua alegria contagiante por Cachoeiro.

Conheça o Heitor

Heitor sempre foi uma criança com uma alegria contagiante. “Eu, como mãe do Heitor, muitas vezes acordo triste e desanimada, com tantos problemas que enfrentamos. Mas, ele já acorda sorrindo, feliz e fazendo bagunça, ele não permite abalar!”, ressaltou Soniele.

Contudo, Heitor tem suas limitações. Porém, mesmo com todos os problemas, ele ama ir para escola. Segundo sua mãe, hoje, eles tem um grande problema para levar Heitor para escola. Devido a escoliose, que foi adquirida por conta da Atrofia Muscular Espinhal (AME), o pequeno guerreiro sente muita dor, e por isso a cadeira de rodas nova é muito necessária.

Assim, com a nova cadeira, Heitor pode manter a postura correta, evitando que a escoliose, que já é de 40°, aumente ainda mais.

“A cadeira custa R$ 7.000,00, a gente conseguiu mais ou menos R$ 4.600. Sou mãe solo, dele e de mais duas meninas. Não tenho condições de comprar com esse valor”, frisou Soniele.

Veja como doar:

Para doar e ajudar o pequeno Heitor, basta enviar qualquer valor para o Pix: 28 998854182 (Soniele dos Santos Chanca).

Contas bancárias:

Soniele dos Santos Chanca

Banco Bradesco – Agência 553/Conta corrente 18655-4

Heitor Alves Chanca

Banco do Brasil – Agência 83-3/Conta poupança 81534-9