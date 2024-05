Construção de sede própria para o Lar Renascer em Anchieta; veja

Foi oficialmente assinado nesta terça (30), pelo governador do Estado, Renato Casagrande, o documento que autoriza o repasse financeiro de R$ 1,2 milhão para construção da sede própria do Lar Renascer, que funciona em Anchieta. A instituição atende crianças e adolescentes com vínculo rompido com a família e estão sob a responsabilidade do judiciário e do município.

A solenidade de assinatura aconteceu pela manhã no Palácio Anchieta, em Vitória, com a participação de representantes do município, entre eles, o secretário de Assistência Social, Flávio Sant’Annna.

De acordo com informações da secretaria, o abrigo, que hoje funciona no bairro Vila Samarco, possui vinte vagas, executando suas atividades 24 horas por dia, todos os dias, sem interrupção.

A nova sede será construída no bairro Nova Esperança, em um terreno de aproximadamente 800 metros quadrados, com toda infraestrutura necessária.