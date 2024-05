Contrato garante R$ 289 mil por mês a mais para saúde em Mimoso do Sul 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, o incremento de contrato que vai garantir cerca de R$ 289 mil por mês a mais para a saúde em Mimoso do Sul.

Os recursos são advindos de um Termo de Fomento, celebrado entre o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde. O valor do incremento é de R$ 1.737.613, 20.

Confira detalhes: