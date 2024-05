Corpo de jovem desaparecido em Anchieta é encontrado em Meaipe

Bombeiros e guarda-vidas estavam realizando buscas por um jovem que desapareceu na praia de Mãe-Bá, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo. O desaparecimento aconteceu no último domingo (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante o procedimento de buscas nesta quarta-feira (15), o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo apoio da SAMARCO, onde recebeu a informação de que o corpo do jovem foi encontrado na “Barra de Meaipe” mais precisamente, por trás na região da península de Meaipe.

Assim, a equipe de bombeiros se deslocou com uma moto aquática, às 15h, efetuando a recuperação do corpo por volta das 15h20.

O corpo foi recolhido na “Praia do Urubu”, por volta das 16h, e a praia foi isolada, apenas com os familiares permanecendo no local.