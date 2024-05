Exercício de segurança portuária reforça padrões internacionais no ES

A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado do Espírito Santo (CESPORTOS-ES), representada pela Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, Marinha do Brasil, Autoridade Portuária VPORTS, Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em conjunto com o Porto de Tubarão e com o Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS), realizou um exercício simulado de busca de entorpecentes em navio mercante nos portos.

Leia também: Polícia Ambiental resgata 81 pássaros de cativeiro ilegal no ES

Este simulado, que faz parte dos esforços contínuos para garantir os mais altos padrões de segurança nos portos, teve como objetivo principal atestar a conformidade das instalações portuárias com os requisitos internacionais de segurança, certificados pela Organização Marítima Internacional – IMO. Além disso, o exercício visou aprimorar a cooperação e a coordenação entre os diversos órgãos governamentais responsáveis pela segurança portuária.

Foto: Divulgação/PF

Durante o exercício, foram testados os procedimentos de resposta a emergências em caso de ocorrências desta natureza em um navio mercante atracado no porto. As equipes envolvidas atuaram na condução das operações, desde a detecção da ameaça até a retomada das atividades portuárias.

A realização deste simulado reforça o compromisso das autoridades e das empresas envolvidas com a segurança e a proteção das instalações portuárias. Ao promover a capacitação das equipes e aprimorar os protocolos de segurança, a CESPORTOS-ES fortalece a resiliência do complexo portuário e garante a continuidade das operações de forma segura e eficiente, bem como resguarda a imagem comercial internacional do Estado do Espírito Santo.

A Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis no Estado do Espírito Santo reafirma seu compromisso em colaborar com todos os atores envolvidos na promoção da segurança portuária e se mantém dedicada a garantir que o Estado do Espírito Santo continue sendo uma referência em padrões internacionais de segurança marítima.

Para mais informações sobre o exercício simulado de segurança portuária, entre em contato com as assessorias de comunicação da Polícia Federal por meio do telefone 27 99245 5616 ou da Receita Federal por meio do telefone 27 99836 3537.