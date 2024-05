​Corpus Christi: Vila Velha terá ruas interditadas para montagem de tapetes

Nesta quinta-feira (30) será celebrado o dia de Corpus Christi, que une tradição, fé e comunidades, reafirmando os valores essenciais do cristianismo e fortalecendo os laços entre os fiéis da igreja Católica.

Leia também: Roda de Boteco 2024: confira lista dos 40 bares que entram na disputa

Algumas ruas de Vila Velha precisarão ser interditadas para a montagem dos tradicionais tapetes e passagem das procissões. Essas interdições acontecerão na quarta-feira (29) e quinta-feira (30). Veja o cronograma das interdições:



Dia 29/05 – Quarta-feira



Horário: às 17h

Subida Luminosa ao Convento, Prainha

Procissão: Saída na rua Delmar Duarte (na praça da Igreja Nossa Senhora do Rosário), Rua Cel. Mascarenhas e Rua Vasco Coutinho, Praça Otávio Araújo, rua Antônio Ataíde, Rua Luiza Grinalda, até o Convento da Penha.



Horário: às 17h

Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã

Interdição: Av. Jair de Andrade, Av Prof.ª Francelina Carneiro Setúbal até a Rua Porto Alegre, em Itapuã.



Horário: às 18h

Mitra Arquidiocesana de Vitória, Soteco

Interdição: Rua Visconde de Taunay, do trecho da Rua Almirante Tamandaré e Rua Machado de Assis, no bairro Soteco.



Horário: às 18h

Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Prainha

Interdição: Av. Antônio Ferreira de Queiroz, Av. Luciano das Neves (do trecho da Av. Antônio Ferreira de Queiroz a Rua Pedro Palácios) e a rua Pedro Palácios, na Prainha.



Horário: às 18h30

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica

Interdição: Rua C, rua Itaiabaia e rua Três, em Coqueiral de Itaparica.



Horário: às 19h

Paróquia Santíssima Trindade, Aribiri

Interdição: Rua José Vereza, no trecho da Rua São José até a rua Ataulfo Alves, no bairro Aribiri.



Horário: às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia.

Interdição: Avenida Jacinto Admiral, no trecho da Praça Cibiem até a Praça Ararius, em Cobilândia.



Horário: às 19h30

Igreja Matriz Santa Cruz, Vale Encantado

Interdição: Rua Cristalina até a Praça do bairro, em Vale Encantado.



Horário: às 20h

Paróquia Nossa Senhora da Glória, bairro da Glória

Interdição parcial: Rua Mestre Gomes, do trecho em frente à igreja até a Rua Caetés, no bairro Glória.



Horário: às 20h

Paróquia Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro, Praia da Costa

Interdição parcial: Rua Antônio Gil Veloso e ciclovia do calçadão, do trecho da Rua XV de Novembro até a Rua Diorgenes Malacarne, na Praia Da Costa.



Dia 30/05 – Quinta-feira



Horário: às 4h

Mitra Arquidiocesana de Vitória, Ibes

Interdição: Em torno da Praça Assis Chateaubriand, Rua Nelson Monteiro e a rua lateral à igreja, no bairro Ibes.



Horário: às 8h

Paróquia Santa Rita de Cássia, bairro Planalto

Procissão: Rua Darci Vargas, Rua São Judas Tadeu, Av. Fernando Antônio da Silveira, no bairro Santa Rita. Os fiéis passarão pela rua Ana Siqueira, em Alecrim, e pela rua Augusto dos Anjos, até a comunidade São José, no bairro Planalto.



Horário: às 8h30

Igreja Matriz Santa Cruz, Vale Encantado

Procissão: Em volta da Praça do Bairro, em Vale Encantado.



Horário: às 9h30

Mitra Arquidiocesana de Vitória, Paul

Procissão: Rua da Lancha, Av. Jerônimo Monteiro, Rua Henrique Laranja, Rua Moscoso, Rua Araribóia, no bairro Paul.



Horário: às 16h

Paróquia Nossa Senhora Do Rosário, Prainha

Procissão: Do Santuário de Vila Velha em direção a igreja Nossa Senhora do Rosário. Os fiéis irão sair da rua Cabo Ayson Simões, passarão pela av. Jerônimo Monteiro, Av. Champagnat, Rua Antônio Ataíde, Av. Antônio Ferreira de Queiroz, rua Reginaldo Aylson Simões e rua Pedro Palácios, na Prainha de Vila Velha.



Horário: às 16h

Paróquia Nossa Senhora das Graças, Coqueiral de Itaparica

Procissão: Os fiéis sairão da rua Itaiabaia, passarão pela Av Santa Leopoldina, rua Três, Av. Perimetral, voltarão para a Rua Itaiabaia e Rua c, em Coqueiral de Itaparica.



Horário: às 17h

Paróquia Nossa Senhora Do Perpetuo Socorro, Praia da Costa

Procissão: Os fiéis sairão da Rua XV de Novembro, passarão pela Av. Gil Veloso, Rua Diorgenes Malacarne e Rua Rio Branco, na Praia Da Costa.



Horário: às 17h

Paróquia São Francisco de Assis, Itapuã

Procissão: Saída da Av. Jair de Andrade, rua Fortaleza, Rua Belém, rua Humberto Serrano até a igreja, em Itapuã.



Horário: às 18h

Paróquia Nossa Senhora De Guadalupe, Praia de Itaparica

Procissão: A saída será da Av. Estudante José Júlio de Souza, Av. Ayrton Senna, Av. da Praia até a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na Praia de Itaparica.



Horário: às 18h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia.

Procissão: Rua Danilo Alves, Av. Marechal Humberto de Alencar e Rua Branco, em Cobilândia.